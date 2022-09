Eine Frau hat in Niederbayern ihren Mann mit einem Hammer attackiert. Er wurde daraufhin mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Vorfall am vergangenen Donnerstag in Perlesreut (Landkreis Freyung-Grafenau) sei die Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts in eine psychiatrische Klinik gebracht worden, hieß es.