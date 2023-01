Er beschallte ihren Garten mit lauten und abfälligen Liedern: Ein Streit unter Nachbarn ist im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau auf musikalische Weise eskaliert. Eine 59-Jährige hatte zunächst in ihrem Garten in Grafenau während der vorgeschriebenen Ruhezeiten Holzarbeiten durchgeführt, wodurch sich ein 77 Jahre alter Nachbar gestört fühlte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.