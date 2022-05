Beim Zusammenstoß mit einem Bus ist ein Autofahrer in Niederbayern lebensgefährlich verletzt worden. Der 71-Jährige sei am frühen Dienstagnachmittag auf einer Kreisstraße bei Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau) auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Mann in seinem stark beschädigten Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den 71-Jährigen und brachten ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Bus war nach Angaben der Polizei mit Ausnahme des unverletzten Fahrers leer. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.