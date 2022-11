Ein 27-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung vor einem Musikclub in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat ereignete sich bereits am Samstagmorgen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Zwei Gruppen waren in dem Club in Streit geraten, die Auseinandersetzung verlagerte sich dann auf die Straße.