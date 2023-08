Die ersten beiden bayerischen Vereine legen im DFB-Pokal los. Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth sind gleich in der Favoritenrolle.

Für die fränkischen Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg und SpVgg Greuther Fürth wird es im DFB-Pokal ernst. Die beiden Lokalrivalen bestreiten ihre Auftaktpartien im prestigeträchtigen und finanziell lukrativen Wettbewerb. Die Nürnberger von Trainer Cristian Fiel wollen beim Fünftligisten FC Oberneuland heute eine Blamage vermeiden und erwartungsgemäß in die zweite Runde einziehen. In der vergangenen Saison hatte es der "Club" sogar bis ins Viertelfinale geschafft.

Auch die Fürther sind in ihrer Erstrundenbegegnung Favorit. Das Team von Coach Alexander Zorniger tritt am Samstag (18.00 Uhr) beim Drittligisten Hallescher FC an. Der Fürther Trainer erwartet eine "knüppelharte Geschichte".

Rekordpokalsieger FC Bayern München bestreitet seinen Auftakt im DFB-Pokal wegen des Supercups an diesem Samstag gegen RB Leipzig erst am 26. September bei Preußen Münster. Der zweite Erstligist aus Bayern, der FC Augsburg, ist hingegen am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching zu Gast. Einer der insgesamt sieben bayerischen Pokal-Teilnehmer erreicht damit auf jeden Fall die zweite Runde.

Infos zum Spiel der Nürnberger Ansetzungen der 1. Pokalrunde Infos zum Spiel der Fürther Rahmentermine im DFB-Pokal