Paris Saint-Germain ist die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München gründlich misslungen. Ohne Argentiniens Weltmeister-Kapitän Lionel Messi und Stürmer-Star Kylian Mbappé verlor der französische Fußball-Meister am Samstag in der Ligue 1 das Spitzenspiel bei der AS Monaco mit 1:3 (1:3). Für das Star-Ensemble traf lediglich der erst 16 Jahre alte Mittelfeldspieler Warren Zaire-Emery in der 39. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2. Die Monegassen Alexander Golowin (4.) und Wissam Ben Yedder (18./45.+2) besiegelten mit ihren Toren die dritte Saisonniederlage für PSG. Das Team von Monacos Trainer Philippe Clement reduzierte durch den Sieg den Rückstand auf den Tabellenführer aus Paris auf sieben Punkte.