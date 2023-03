Augsburgs Trainer Enrico Maaßen hat Mittelstürmer Mergim Berisha eine "ordentliche" Leistung in seinen zwei Kurzeinsätzen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft attestiert. "Er hat richtig Gas gegeben und er hat auch gute Laune mitgebracht. Ich hoffe, dass er diese Energie, die er heute auf dem Trainingsplatz versprüht hat, dann auch in Wolfsburg zeigen wird", sagte Maaßen vor dem Bundesliga-Spiel bei den Niedersachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).