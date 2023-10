Fußball-Bundesligist FC Augsburg und Zweitligist 1. FC Nürnberg nutzen die Länderspielpause zu einem Testspiel. Wie der "Club" am Montag mitteilte, treffen die beiden Teams an diesem Donnerstag (14 Uhr) aufeinander. Gespielt wird auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg. Zuschauer sind keine zugelassen. Die Franken testen am Tag zuvor bereits beim TSV Buch.