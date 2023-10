Der FC Bayern München hat am zweiten Gruppenspieltag der Champions League nach einem Rückstand noch den zweiten Erfolg geschafft. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Dienstag 2:1 (0:0) beim FC Kopenhagen, nachdem zum Auftakt in der Gruppe A ein 4:3 über Manchester United gelungen war. Nationalspieler Jamal Musiala und der eingewechselte Mathys Tel sorgten mit ihren Toren in der 67. und 83. Minute für den Erfolg. Damit sind die Münchner seit nun mehr 36 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen. Lukas Lerager brachte Kopenhagen in der 56. Minute zunächst in Führung. Im nächsten Spiel geht es für den FC Bayern am 24. Oktober zu Galatasaray Istanbul.