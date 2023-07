Training und heiße Spiele erwarten die Bayern-Profis in Tokio und Singapur. Der Asientrip soll Trainer Tuchel wichtige Erkenntnisse bringen. Wer kommt noch, wer geht?

Nach dem Zwölf-Stunden-Flug ins über 30 Grad heiße Tokio sollen die Fußball-Profis des FC Bayern München nur kurz durchschnaufen können. Bereits wenige Stunden nach der geplanten Ankunft am späten Dienstagvormittag (Ortszeit) in Japan wird Trainer Thomas Tuchel die 27 mitgereisten Akteure im Nationalstadion erstmals auf den Trainingsplatz bitten. "Wir werden nicht viel Rücksicht nehmen auf Jetlag, Wetter oder Spielbelastung", hatte der 49 Jahre alte Tuchel vor dem Marketing-Trip angekündigt.

Gleich am Mittwoch (12.30 Uhr/RTL und Sky) steht gegen Champions-League-Sieger Manchester City mit dem vom FC Bayern umworbenen Außenverteidiger Kyle Walker das erste von drei Testspielen während der Asientour auf dem Programm. Weitere Gegner sind am Samstag erneut in Tokio der japanische Erstligist Kawasaki Frontale sowie zum Abschluss am Mittwoch kommender Woche in Singapur der FC Liverpool.

"Am Anfang der Saison machst du die Arbeit, die ein bisschen schwer ist", bemerkte der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt zur Vorbereitungsphase. Tuchel betrachtet die strapaziöse Übersee-Werbetour als längst gewohnten "Bestandteil" einer Vorbereitung bei einem europäischen Topclub. "Daraus wird das Beste gemacht - fertig", sagte er.

Für einige Akteure wie den nicht mehr in München gewollten Stürmerstar Sadio Mané, den Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer oder auch Dauerreservist Bouna Saar könnte es durchaus eine Abschiedsreise mit dem deutschen Rekordmeister sein. Bis zum Ende der Transferperiode am 1. September soll sich der Bayern-Kader noch auf mehreren Positionen verändern. Der am Montag vollzogene Wechsel des Österreichers Marcel Sabitzer zum Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund wird nicht die letzte Veränderung gewesen sein.

Über allem steht dabei weiterhin die geplante Rekord-Verpflichtung des englischen Torjägers Harry Kane (29), der mit dem englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur aktuell ebenfalls durch Asien tourt. Die Zuversicht der Bayern auf einen Transfer im Sommer steigt.

Die Asienreise dürfte mit ihren hochkarätigen Testspielen auch mehr Aufschluss geben, wie Tuchel das Bayern-Spiel in der neuen Saison ausrichten will - und mit welchen Spielern er vor allem plant. Gut zweieinhalb Wochen vor dem ersten Härtetest im nationalen Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig am 12. August in der Münchner Allianz Arena fehlen ihm aber in Nationaltorhüter Manuel Neuer, den Angreifern Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting sowie Neuzugang Raphaël Guerreiro aus Verletzungsgründen mehrere wichtige Akteure in Japan und Singapur. Der Kader wurde darum mit einigen Amateuren und Nachwuchsakteuren aufgefüllt, um die Spielbelastung besser aufteilen zu können.

