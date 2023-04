Bayern Münchens Rekordspielerin Carina Wenninger wird nach dieser Saison ihre Fußball-Karriere beenden. Das verkündete die 32 Jahre alte Innenverteidigerin, die aktuell für den italienischen Club AS Rom spielt, am Mittwoch in Wien bei einer Pressekonferenz des österreichischen Verbands (ÖFB). Die ÖFB-Kapitänin hatte in 15 Jahren 303 Pflichtspiele für die Bayern absolviert (213 Siege), ehe sie im vergangenen Sommer auf eigenen Wunsch per Leihe nach Rom gewechselt war. Anfang März verkündete der FCB, dass Wenninger nach dieser Saison - anders als ursprünglich geplant - nicht nach München zurückkehren wird.