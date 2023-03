Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat sich gegen die zuletzt immer häufiger werdende Kritik an ihm zur Wehr gesetzt. "Manchmal finde ich es natürlich ein bisschen zu krass", sagte der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München am Samstag nach dem 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg dem TV-Sender Sky. "Aber ich kann mich jetzt nicht gegen jeden Kommentar wehren oder jede Aussage, die im Fernseher kommt. Es ist ein bisschen Part of the Deal."