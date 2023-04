Dem FC Augsburg droht im nächsten Spiel in der Fußball-Bundesliga der Ausfall von Torjäger Mergim Berisha und Stammtorwart Rafal Gikiewicz. Die Chancen bei beiden für einen Einsatz gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehen bei "50:50", wie Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag sagte.