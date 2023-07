Trainer Stefan Buck wechselt vom FC Bayern Campus zu Eintracht Frankfurt. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, will Buck dort als Co-Trainer von Dino Toppmöller den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Der 42 Jahre alte frühere Fußball-Profi war seit 2015 im Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters tätig und zuletzt seit April 2021 Assistenztrainer der Amateure. Toppmöller war vor seinem Wechsel zur Eintracht Assistenzcoach bei den Bayern-Profis unter Julian Nagelsmann.