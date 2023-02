Dieter Hecking kann aufatmen. Sein Einstand als Interimstrainer des 1. FC Nürnberg gelingt. Die Franken gewinnen das Krisenduell gegen den SV Sandhausen. Der "Club" zeigt aber altbekannte Defizite.

Nach seinem Comeback-Erfolg als Trainer freute sich Dieter Hecking ganz kurz und verschwand nach dem Schlusspfiff gleich in der Kabine. Der Interimscoach des 1. FC Nürnberg stoppte bei seiner ungeplanten Rückkehr an die Seitenlinie den Absturz des fränkischen Fußball-Zweitligisten. Die erhoffte Aufbruchstimmung für den Kampf um den Klassenerhalt entfachte das schmeichelhafte 1:0 (0:0) im schwachen Krisenduell gegen den SV Sandhausen nach einem späten Foulelfmeter allerdings nicht.

Er habe den Sieg ja genossen, meinte Hecking fast schon entschuldigend nach seinem schnellen Abgang in die Katakomben und ergänzte lakonisch: "Aber mir war kalt."

Kwadwo Duah erlöste Hecking bei dessen Rückkehr nach zwei Jahren und 242 Tagen. Der gefoulte Stürmer trat am Samstag selbst zum Strafstoß an und ließ die Nürnberger in der 86. Minute doch noch jubeln.

Bis dahin zeigte der "Club" vor 26 260 Zuschauern die altbekannten Schwächen im Spielaufbau und beim Erarbeiten von Torchancen. Der SV Sandhausen mit seinem neuen Trainer Tomas Oral bleibt Tabellenletzter. Der Heißmacher sah einen "beherzten Auftritt" seiner Mannschaft. "Nichtsdestotrotz weiß ich, dass man sich nichts davon kaufen kann", sagte Oral, der Alois Schwartz abgelöst hatte.

Die Nürnberger verbesserten sich nach dem Zitterspiel bei Schnee und Graupel immerhin erstmal auf den zwölften Platz. "Die Lage entspannt sich langsam wieder, wenn wir so auftreten wie heute. Wenn wir eklige Siege einfahren, dann wirds auch in den nächsten Wochen besser werden", meinte Mittelfeldspieler Lino Tempelmann nach dem Krampfsieg der Nürnberger.

Hecking und sein Assistent Cristian Fiel hatten ihre Stühle weit vor der Trainerbank positioniert. Den roten besetzte Hecking, den schwarzen nahm U23-Trainer Fiel ein. Oral wiederum tigerte permanent an der Seitenlinie entlang. Es war eine unansehnliche Partie zweier der schwächsten Offensiven der Liga.

Sportvorstand Hecking, nach der Freistellung von Markus Weinzierl nun auch Interimscoach, nahm drei Änderungen in der Startelf vor und stellte sogar auf ein mutiges 4-3-3 um, das sich lange allerdings nicht auszahlte. Orals sechs Wechsel in der Anfangsformation erwiesen sich als kluge Schachzüge, zahlten sich am Ende aber nicht aus.

"Wenn man da unten drinsteckt und es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, dann ist es wichtig, die drei Punkte zu holen und nicht unbedingt schön zu spielen. Das haben wir heute gemacht", sagte Innenverteidiger Florian Hübner. "Von der mannschaftlichen Geschlossenheit her war es ein sehr, sehr guter Auftritt, jeder hat jedem geholfen."

