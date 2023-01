Fußball-Bundesligist Der FC Augsburg hat seinen Doppeltest im spanischen Trainingslager mit komplett unterschiedlichen Besetzungen gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Union Berlin verloren. Eine potenzielle Stammformation um Torwart Rafal Gikiewicz und Stürmer Ermedin Demirovic unterlag am Samstag in Campoamor zunächst 0:1 (0:0). Kurz darauf verlor eine Augsburger Mannschaft mit dem belgischen Neuzugang Arno Engels 1:4 (0:4).

Fußball-Bundesligist Der FC Augsburg hat seinen Doppeltest im spanischen Trainingslager mit komplett unterschiedlichen Besetzungen gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Union Berlin verloren. Eine potenzielle Stammformation um Torwart Rafal Gikiewicz und Stürmer Ermedin Demirovic unterlag am Samstag in Campoamor zunächst 0:1 (0:0). Kurz darauf verlor eine Augsburger Mannschaft mit dem belgischen Neuzugang Arno Engels 1:4 (0:4).

Zwei Wochen vor der Saison-Fortsetzung in der Bundesliga erzielte Stürmer Jordan Siebatcheu in der 56. Minute per Handelfmeter den Siegtreffer in der ersten Partie, die arm an Höhepunkten war. Der Augsburger Davide Dell'Erba hatte zuvor eine Flanke mit dem Ellenbogen abgewehrt. Der FCA von Trainer Enrico Maaßen kam erst in der Schlussphase besser ins Spiel, konnte sich aber keine klaren Chancen erarbeiten. Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj musste verletzt ausgewechselt werden.

In der zweiten Partie, die keine halbe Stunde nach dem Abpfiff des ersten Spiels angepfiffen wurde, hatte Augsburg durch Lukas Petkov (10. Minute) die große Chance zur Führung. Union-Torwart Frederik Rönnow parierte hervorragend. Danach waren die Berliner deutlich überlegen und kamen durch Sven Michel (12./39.), Kevin Behrens (26.) sowie Jamie Leweling (35.) schon vor der Pause zu einer klaren Führung. Petkov (80.) gelang nur der Ehrentreffer.

Die Augsburger bereiten sich in der Provinz Alicante noch bis zum 12. Januar auf die verbleibenden 19 Spiele in der Bundesliga vor. Im Trainingslager misst sich der Tabellen-14. am 11. Januar noch mit dem ungarischen Meister und Pokalsieger Ferencvaros Budapest.

Bundesliga-Spielplan Bundesliga-Tabelle FCA-Kader Winterfahrplan