Mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen befindet sich der FC Bayern in der Champions League klar auf Achtelfinal-Kurs. Die Münchner siegten am Dienstag gegen den tschechischen Fußball-Meister Viktoria Pilsen problemlos 5:0 (3:0) und bleiben in Gruppe C souveräner Tabellenführer. Leroy Sané (7. Minute und 50.), Serge Gnabry (13.), Sadio Mané (21.) und Eric Maxim Choupo-Moting (59.) schossen den Sieg heraus. Weiter geht es für die Bayern in der Königsklasse bereits in einer Woche, wenn das Rückspiel in Pilsen ansteht.