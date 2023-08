Bayern Münchens langjähriger Co- und Nachwuchs-Trainer Hermann Gerland glaubt nicht an ein baldiges Ende der Münchner Meister-Serie. Auf die Frage, ob es nach elf Titeln hintereinander in den nächsten zehn Jahren mal einen anderen deutschen Fußball-Meister geben könne, sagte der heutige DFB-Trainer in der WAZ: "Wenn nicht irgendein Scheich kommt, der Dortmund jedes Jahr 300 oder 400 Millionen überweist, dann nicht." Er frage sich: "Wer soll dann FC Bayern gefährden? In naher Zukunft wird es keinen anderen Meister geben."