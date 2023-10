Nationalmannschafts-Rückkehrer Leon Goretzka fühlt sich "absolut bereit" für die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, fand aber auch kritische Worte zum DFB-Trip in die USA. "Klar ist das extrem mit dieser Reise jetzt. Habe ich so auch noch nicht erlebt", sagte Goretzka nach dem 3:0 der Bayern gegen den SC Freiburg am Sonntag bei DAZN und fügte hinzu: "Was ich persönlich extrem schade finde, ist das zweite Spiel um 2.00 Uhr nachts deutscher Zeit ist. Das kann man nicht so wirklich nachvollziehen." Goretzka war bei den letzten Länderspielen von Hansi Flick nicht berücksichtigt worden, steht nun aber wieder im Kader.

Nationalmannschafts-Rückkehrer Leon Goretzka fühlt sich "absolut bereit" für die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann, fand aber auch kritische Worte zum DFB-Trip in die USA. "Klar ist das extrem mit dieser Reise jetzt. Habe ich so auch noch nicht erlebt", sagte Goretzka nach dem 3:0 der Bayern gegen den SC Freiburg am Sonntag bei DAZN und fügte hinzu: "Was ich persönlich extrem schade finde, ist das zweite Spiel um 2.00 Uhr nachts deutscher Zeit ist. Das kann man nicht so wirklich nachvollziehen." Goretzka war bei den letzten Länderspielen von Hansi Flick nicht berücksichtigt worden, steht nun aber wieder im Kader.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel zeigte sich trotz der ungünstigen Reise mitten in der Saison verständnisvoll: "Man muss im Ganzen gerecht bleiben. Jeder Nationaltrainer holt sich jetzt die besten Spieler. Es sind die wenigen Phasen, wo die Abstellungen möglich sind. Die Reise wurde entschieden mit Verantwortlichen aus der Bundesliga, mit den Vereinen." Kontakt zu Nagelsmann habe er nicht gehabt, was aber auch in Ordnung sei. "Er muss keine Rücksicht auf uns nehmen. Das können wir nicht erwarten."

Bayern-Kader Bundesliga-Spielplan Ewige Bundesliga-Tabelle Bundesliga-Tabelle Kader SC Freiburg