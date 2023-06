Auch Uli Hoeneß hat von Bundestrainer Hansi Flick gefordert, ab sofort nur noch an der Turniermannschaft für die Heim-EM 2024 zu formen. "Wir sind alle der Meinung, die Zeit des Experimentierens sollte zu Ende sein. Und wenn er das gut macht, dann wird das schon gut gehen", sagte der frühere Bayern-Präsident am Montag in München vor der Weltpremiere der RTL-Serie "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern" über die Anfangszeit des Vereins in der Bundesliga.