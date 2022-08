Drittligist FC Ingolstadt hat nach der erschreckend schwachen Leistung im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 eine intensive Aufarbeitung angekündigt. "Das tut weh und wir sind überhaupt nicht zufrieden. Wir waren heute verdienter Verlierer", sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm nach dem in der Höhe noch schmeichelhaften 0:3 gegen den hessischen Zweitligisten. Zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren war für die Schanzer damit in der ersten Runde des finanziell lukrativen Wettbewerbs Endstation.