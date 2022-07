Vorstandschef Oliver Kahn hat die großen Verdienste von Weltfußballer Robert Lewandowski beim FC Bayern hervorgehoben und den Handlungsspielraum durch die Millionen-Ablöse betont. "Was er hier für den FC Bayern geleistet hat, ist mehr als outstanding. Er hat hier alles gewonnen, hat zu den vielen Titeln beigetragen, ist zum Weltfußballer beim FC Bayern München geworden", sagte Kahn am Samstagabend in München.