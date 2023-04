Oliver Kahn ist überzeugt davon, dass Julian Nagelsmann bald wieder als Trainer an der Seitenlinie stehen wird. "Er liebt den Fußball", sagte Bayern Münchens Vorstandschef am Sonntagabend in der Sendung "Sky90 - die Fußballdebatte". Nagelsmann könne gar nicht anders, als schnell wieder Trainer sein zu wollen.

Kahn geht aber nicht davon aus, dass Nagelsmann noch in dieser Spielzeit eine neue Mannschaft coachen wird. "Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass er in der Saison irgendwo noch Trainer wird." Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte sich in der Länderspielpause überraschend von dem 35-Jährigen getrennt.

Die Bayern hatten Nagelsmann im Sommer 2021 mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Ob die Münchner den Kontrakt mit einer Abfindung auflösen wollen, ließ Kahn offen.

"Es war unser Bestreben, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten. Das ist auch immer unser Ziel. Trotzdem sind wir natürlich auch aufgefordert, wenn man in der Verantwortung ist, diese Dinge neu zu bewerten", sagte Kahn über die Entscheidung, sich von Nagelsmann zu trennen. Dennoch ist der ehemalige Nationaltorhüter überzeugt von den Qualitäten Nagelsmanns als Trainer. Um ihn müsse man sich keine Sorgen machen, merkte der Bayern-Boss an.

