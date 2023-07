Joshua Kimmich hat keine Absicht, den FC Bayern zu verlassen. Den Test gegen Manchester City sieht er als wichtigen Gradmesser. Ein Münchner Neuzugang wird gegen die Engländer nicht auflaufen.

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat den Wechselspekulationen ein Ende gesetzt und sich klar zum FC Bayern München bekannt. "Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der nächsten Saison hier bei Bayern spielen werde. Zumindest habe ich persönlich keine anderen Pläne", sagte der 28-Jährige bei der ersten Pressekonferenz auf dem Marketing-Trip in Asien am Dienstag. Vertraglich ist Kimmich noch bis Sommer 2025 an die Münchner gebunden.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um Kimmichs Zukunft gegeben. Trainer Thomas Tuchel hatte erklärt, dass er keine Garantien abgeben könne, wer am 1. September nach der Transferperiode im Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehe. Ein Abgang von Kimmich wäre für den Fußball-Lehrer aber "eine große Überraschung".

Nur 32 Stunden nach der Ankunft in Japan gibt es für Kimmich und Co. an diesem Mittwoch (12.30 Uhr/RTL und Sky) gegen Champions-League-Sieger Manchester City mit dem vom FC Bayern umworbenen Außenverteidiger Kyle Walker gleich das erste von insgesamt drei Testspielen. "Ich freue mich auf das Spiel. City ist momentan die beste Mannschaft in Europa. Da sehen wir direkt, wo wir stehen", befand Kimmich.

Für Neuzugang Min-jae Kim kommt die Kraftprobe mit den von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola trainierten Engländern zu früh. "Er wird wahrscheinlich nicht spielen", sagte Tuchel und lobte die Entwicklung des Südkoreaners: "Er hat bei jedem Club den nächsten Schritt gemacht. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und hoffen, dass er sich schnell bei uns zurechtfindet und seine Entwicklung bei uns fortsetzen kann."

Weitere Gegner auf dem Marketing-Trip in Asien sind am kommenden Samstag erneut in Tokio der japanische Erstligist Kawasaki Frontale sowie zum Abschluss am Mittwoch kommender Woche in Singapur der FC Liverpool. Neben Nationaltorhüter Manuel Neuer fehlen auf der Reise auch die Angreifer Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting sowie Neuzugang Raphaël Guerreiro aus Verletzungsgründen. "Zumindest der Flug war relativ ruhig ohne Thomas. Das hat man auf jeden Fall gemerkt", scherzte Kimmich.

Bayern-Kader Bundesliga-Spielplan Ewige Bundesliga-Tabelle Saisonvorbereitungs-Plan Bayern-Kader für die Asienreise Infos zur Asientour