Robert Lewandowski spricht nochmal über seinen Abschied vom FC Bayern. "Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens", sagt der neue Stürmer des FC Barcelona der "Bild". Selbst 2026 muss für Lewandowski noch nicht Schluss sein.

Robert Lewandowski hat die vielen Störgeräusche rund um seinen Wechsel vom FC Bayern München zum FC Barcelona verteidigt. "Es waren acht wunderbare Jahre hier. Von daher hoffe ich, dass wir mit etwas Abstand das, was die vergangenen Wochen passiert ist, vergessen können. Es waren unnötige Dinge dabei, von beiden Seiten", sagte Lewandowski der "Bild" am Sonntag im Interview. "Ich kenne das Geschäft, ich weiß, was gesagt und geschrieben wurde. Viel war unnötig, viele falsche Gerüchte."