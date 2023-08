Der israelische Club Maccabi Tel Aviv hat dem Transfer von Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern zugestimmt. Das teilte der Verein nach dem 4:1 im Playoff-Hinspiel zur Conference League gegen NK Celje auf seiner Homepage mit. "In den kommenden Tagen werden wir uns voraussichtlich von Daniel Peretz, unserem Torhüter und lieben Freund, verabschieden. Wir wünschen ihm viel Erfolg. (...) Wir sind traurig, dass Daniel geht, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein, Bayern München viel Glück für die kommenden Jahre", wurde Maccabi-Clubchef Mitchell Goldhar auf der Vereins-Homepage zitiert.

Der israelische Club Maccabi Tel Aviv hat dem Transfer von Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern zugestimmt. Das teilte der Verein nach dem 4:1 im Playoff-Hinspiel zur Conference League gegen NK Celje auf seiner Homepage mit. "In den kommenden Tagen werden wir uns voraussichtlich von Daniel Peretz, unserem Torhüter und lieben Freund, verabschieden. Wir wünschen ihm viel Erfolg. (...) Wir sind traurig, dass Daniel geht, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein, Bayern München viel Glück für die kommenden Jahre", wurde Maccabi-Clubchef Mitchell Goldhar auf der Vereins-Homepage zitiert.

Der 23 Jahre alte Peretz, der gegen Celje zum Einsatz kam und noch den Medizincheck absolvieren muss, soll eine Sockel-Ablöse von rund fünf Millionen kosten und in München einen Fünfjahresvertrag erhalten. Der Schlussmann wäre zunächst die Nummer zwei hinter Sven Ulreich (35), der aktuell Kapitän Manuel Neuer im Bayern-Tor vertritt, und wird als Mann der Zukunft gesehen. Er soll von Neuer und Ulreich lernen.

Der 37 Jahre alte Nationaltorhüter Neuer befindet sich nach einem Beinbruch vor mehr als acht Monaten in der letzten Phase des individuellen Aufbautrainings. Trainer Thomas Tuchel hatte zum Bundesligastart in Bremen erklärt, dass Neuer "in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann geht es sowieso schnell."

Bayern-Kader Bundesliga-Spielplan Ewige Bundesliga-Tabelle Bundesliga-Tabelle Mitteilung auf der Maccabi-Homepage