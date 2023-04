Für Felix Magath macht die Mannschaft des derzeit strauchelnden Fußball-Meisters FC Bayern München einen "führungslosen und disziplinlosen" Eindruck. "Der Trainerwechsel kam zu spät", sagte der 69-Jährige am Sonntag im Sport1-Doppelpass mit Bezug auf die Trennung von Julian Nagelsmann. Die Bayern hätten den besten Kader in der Fußball-Bundesliga. Das zu moderieren, sei die Aufgabe des Trainers. Doch Nagelsmann habe nicht das Richtige gemacht, um so eine Mannschaft zusammenzuhalten.