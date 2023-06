Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) hat deutliche Kritik an Bayern Münchens Mittelfeldspieler Joshua Kimmich geübt. "Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter: egal, ob Goretzka, Sabitzer oder Gravenberch. Weil sie für Kimmich - ungewohnte - Arbeit mitmachen mussten", sagte Matthäus der "Sport Bild".

Am Auftreten des meinungsstarken Kimmich, beim deutschen Meister und in der Nationalmannschaft als Stammspieler gesetzt, gab es in der abgelaufenen Saison immer mal wieder Kritik. Und nach Ansicht von Matthäus könnte beim Auftreten weniger manchmal auch mehr sein. "Ich sehe Joshua Kimmich nach wie vor als absoluten Leader. Aber er muss sich zurücknehmen! Ab und zu übertreibt er es mit seinen Ansagen, mit seiner Gestik", erklärte der Sky-Experte. Matthäus ergänzte: "Das kann Mitspielern auch häufig auf die Nerven gehen. Ich würde als Trainer erst mit Kimmich selbst, dann vor der ganzen Mannschaft sprechen, wie er sich künftig zu verhalten hat, damit es besser läuft."

