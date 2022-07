Nach einem turbulenten Transfersommer sieht Kapitän Manuel Neuer den FC Bayern in einer hervorragenden Ausgangsrolle für die elfte deutsche Fußball-Meisterschaft nacheinander. "Wenn uns nicht viel passiert mit Verletzungen und Ausfällen, ist es so, dass wir wieder der Favorit auf die deutsche Meisterschaft sind", sagte Neuer am Montag (Ortszeit) im Teamhotel der Münchner in Washington.