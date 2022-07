Trainer Julian Nagelsmann sieht in der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers Matthijs de Ligt ein "gutes Zeichen" für den FC Bayern und "die ganze Bundesliga". Der 22-Jährige sei "noch sehr jung und hatte trotzdem schon eine tolle Karriere", sagte Nagelsmann am Dienstagabend deutscher Zeit in Washington. "Er ist ein Anführer und kann andere Spieler anleiten. Ich hoffe, dass er bald seine Mannschaftskollegen kennenlernen kann."