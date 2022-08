Bayern Münchens Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting hat sich in der vergangenen Woche einem chirurgischen Eingriff unterziehen müssen. "Ich hatte letzte Woche eine Nierenstein-Operation. Die OP ist gut verlaufen und ich bin wieder im Aufbautraining", schrieb der 33 Jahre alte Fußball-Profi am späten Donnerstagabend auf Instagram zu einem Bild von sich in einem Krankenhausbett.