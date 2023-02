Paris Saint-Germain mit und Paris Saint-Germain ohne Kylian Mbappé. Die französische Presse berichtet nach dem Bayern-Spiel negativ. Der Trainer darf sich nicht mehr viel leisten.

Die französischen Medien sehen nach der Niederlage im Achtelfinalhinspiel der Champions Leauge gegen den FC Bayern nicht besonders viel Hoffnung für Paris Saint-Germain. Auf Trainer Christophe Galtier kommen schwere Zeiten zu.

"Le Parisien": "Diese Niederlage kann die Optik der Saison der Pariser verändern, die in der Champions League nun noch eine Gnadenfrist haben, so gut wie ausgeschieden sind und intern mitten in einer Phase des Nachdenkens sind. Angetrieben ist diese von einer Wut, die nicht zwangsläufig ein guter Ratgeber sein wird. Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München (0:1) an diesem Dienstag ist die dritte Niederlage in Folge in drei verschiedenen Wettbewerben und verschlechtert diesen Jahresanfang noch ein bisschen mehr. Sie schwächt auch die Position von Christophe Galtier entscheidend, denn er ist ein Trainer, der nicht gewinnt, am Kopf einer Mannschaft, für die er keine Lösung mehr findet, (...) auch wenn die Rückkehr von Kylian Mbappé automatisch das Niveau dieses unausgereiften Ensembles anheben wird."

"L'Équipe": "Mitten in einer schwierigen Phase ist PSG zu spät aufgewacht, nämlich in den letzten zwanzig Minuten, und konnte eine Niederlage gegen Bayern München im Achtelfinalhinspiel der Champions League nicht vermeiden (0:1). Die Pariser sind nun vor dem Rückspiel in Bayern am 8. März im Nachteil."

"Le Figaro": "Es gibt PSG mit und PSG ohne Kylian Mbappé. Man wusste es bereits und die Bestätigung gab es am Dienstagabend bei der Niederlage der Pariser gegen ein kleines Bayern (0:1) im Achtelfinale der Champions League. Erinnern wir uns daran, dass PSG auch ohne seine 24 Jahre alten Star auskommen sollte."

