Kurz vor der Asienreise der Münchner kommt mehr Bewegung in Wechselfragen von Bayern-Stars. Marcel Sabitzer düste offenbar schon nach Dortmund. Zwei Torhüter stehen vor Leihgeschäften.

Der Wechsel von Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund rückt näher. Der österreichische Fußball-Nationalspieler reiste am Montag dem Vernehmen nach von München nach Dortmund. Am Flughafen in der bayerischen Landeshauptstadt mochte der 29-Jährige sich nicht äußern. Als gefragt wurde, mit welchen Gefühlen er München verlasse, sagte der Mittelfeldakteur laut Sky: "Dazu sage ich erstmal nichts."

Am Sonntag war Sabitzer noch bei der Team-Präsentation des FC Bayern für die kommende Saison dabei. Äußern wollte er sich auch dort nicht. Die Münchner reisen an diesem Montag nach Asien.

Der 2021 von RB Leipzig gekommene Mittelfeldspieler war zuletzt an Manchester United ausgeliehen und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings soll Sabitzer in den sportlichen Planungen für die neue Saison keine wichtige Rolle spielen, wenngleich er im Trainingslager am Tegernsee einen guten Eindruck hinterließ. Mit dem neu verpflichteten Landsmann Konrad Laimer hat er zudem weitere Konkurrenz im Münchner Mittelfeld bekommen. Auch dieser kam von Pokalsieger Leipzig.

In Dortmund könnte er die Lücke füllen, die nach dem Wechsel des Engländers Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist. Als Ablöse sind 15 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen im Gespräch. Sabitzer soll den Berichten zufolge auch Angebote aus England und Italien vorliegen haben.

Laut "Bild" und "Sky" rückt auch die Verkündung eines anderen Wechsels näher. Der VfB Stuttgart soll sich mit Torhüter Alexander Nübel über eine Leihe einig sein. Der 26-Jährige war zuletzt an AS Monaco ausgeliehen.

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 gekommen und sollte zum Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. Dazu kam es nicht. "Wir haben ja seine Entscheidung akzeptiert und wenn er einen Verein findet, kann er gehen", sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor einer guten Woche im Trainingslager am Tegernsee.

Spekuliert wurde auch über den Abgang eines weiteren Torhüters. Johannes Schenk (20) steht vor einer Ausleihe an Drittligist Preußen Münster.

