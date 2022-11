Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat eine Rückkehr von Torwart Alexander Nübel nach München im kommenden Jahr ausgeschlossen. "2023 wird das nicht passieren. Danach muss man sehen", sagte Salihamidzic am Sonntagabend im TV-Sender Sky. Der 26 Jahre alte Nübel ist noch bis Ende dieser Saison an AS Monaco ausgeliehen, sein Vertrag bei den Bayern läuft bis 2025.