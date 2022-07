Vorstandschef Oliver Kahn plant trotz der bevorstehenden Verpflichtung des neuen Abwehrchefs Matthijs de Ligt keine Abgänge aus der Abwehr des FC Bayern München. "Wir denken jetzt im Moment nicht darüber nach, den einen oder anderen abzugeben", sagte Kahn in der deutschen Nacht zum Dienstag im Teamhotel der Münchner in Washington. "Im Moment denken wir nicht in diesen Kategorien, weil wir ja immer schauen, was können die Spieler noch alles spielen. Es gibt ja nichts Besseres, als flexible Spieler zu haben."