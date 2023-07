Der Nürnberger Stadtrat hat grünes Licht für die weitere Planung des neuen Fußball-Stadions des 1. FC Nürnberg und dessen Umfeld gegeben. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, beschäftigte sich der Stadtrat am Mittwoch mit der Machbarkeitsstudie zum Max-Morlock-Stadion und begrüßte das vorgeschlagene Vorgehen. Nun wollen die Verantwortlichen mit der Nürnberger Bürgerschaft in den Austausch treten.