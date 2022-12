Der verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat Weihnachtsgrüße an seine Fans geschickt. "Frohe Weihnachten an alle! Genießt die Zeit mit eurer Familie und euren Freunden", schrieb der Kapitän des FC Bayern München auf Instagram zu einem Foto. Auf dem steht der 36-Jährige an Krücken und in einem weißen Anzug vor einem geschmückten Weihnachtsbaum.