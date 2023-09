Die Fans des FC Bayern können den Champions-League-Triumph von 2013 nochmal in einer Dokumentation bei Amazon Prime Video miterleben. Die sechsteilige Serie "Generation Wembley" ist ab dem 20. Oktober zu sehen. Sie verfolgt den Weg zum ersten Triple in der Vereinsgeschichte des FC Bayern nach. Wie die Münchner am Donnerstag bekanntgaben, hat der deutsche Rekordmeister die Doku selber produziert.