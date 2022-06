Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg treibt sein Stadionprojekt weiter voran. Stefan Heim, früheres Vorstandsmitglied vom VfB Stuttgart, wird vom 1. Juli an Leiter der Stabsstelle Stadionentwicklung. «In dieser Funktion wird er die Vision weiterentwickeln, die Heimspielstätte des 1. FC Nürnberg zu einem innovativen und verbindenden Leuchtturm in der Metropolregion Nürnberg zu transformieren», teilte der FCN am Mittwoch mit.