Der FC Augsburg startet ohne Führungsspieler Niklas Dorsch (24) in seine zwölfte Saison in der Fußball-Bundesliga und den DFB-Pokal. Wie Trainer Enrico Maaßen nach dem Testspiel am Samstag gegen den FC Stade Rennes (2:3) mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler "den Mittelfuß angebrochen". Dorsch musste im zweiten Viertel der Partie am Samstag verletzt ausgewechselt werden.