Als neuer Abwehrchef des FC Bayern München startet Matthijs de Ligt mit hohen Zielen. "Bayern ist der größte Club in Deutschland und einer der größten in der Welt", sagte der 22-Jährige am Mittwoch bei seiner Präsentation in Washington. "Wir wollen so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist normal für einen Verein wie Bayern. Ich habe das Champions-League-Aus gegen Villarreal gesehen, es war eine Überraschung. Das wird hoffentlich in dieser Saison besser." Die Münchner waren im Viertelfinale an den Spaniern gescheitert.