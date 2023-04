Der FC Augsburg muss in der Saison-Schlussphase der Fußball-Bundesliga womöglich vorerst auf Verteidiger Iago verzichten. Der Brasilianer musste am Freitag zum Auftakt des 29. Spieltages im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in der 34. Minute verletzt ausgewechselt werden. Noch auf dem Spielfeld war der rechte Oberschenkel des 26-Jährigen verbunden worden. Nach Angaben im Live-Ticker der Bundesliga hatte er bis dahin in der Abstiegskampf-Partie "starke 78 % seiner Zweikämpfe gewonnen". Von seinen bisherigen 21 Einsätzen in der Meisterschaft in dieser Spielzeit stand Iago 18 Mal in der Startelf der Augsburger.