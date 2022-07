Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) hat in seinem Sportcamp Nordbayern geflüchtete Kader-Fußballer sowie deren Betreuer aus der Ukraine aufgenommen. Insgesamt handle es sich um eine Gruppe von 49 Personen mit Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, wie der BLSV am Freitag mitteilte. In dem Camp in Bischofsgrün (Landkreis Bayreuth) könnten die Geflüchteten nun «für vier bis sechs Wochen» wohnen und trainieren.