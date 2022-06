Mit Polizeiwagen sollen 50 G7-Gegner am Montag im Zuge eines Sternmarsches zur Demo in die Nähe von Schloss Elmau gebracht werden. Das Landratsamt erließ am Samstag einen entsprechenden Bescheid. Es bleibt demnach dabei, dass die Teilnehmer in Polizeibussen vom Bahnhof Klais in Schloss-Nähe gefahren werden. Das hatten die Aktivisten kritisiert. Es sei mit dem Versammlungsrecht nicht vereinbar, argumentierten sie.

Einzelne Teilnehmer sagten ab. «Ich finde, das ist ein Unding und möchte nicht kooperieren», sagte die Sprecherin des Bündnisses «Stop G7 Elmau», Lisa Poettinger, am Samstag. Der Termin finde aber statt. Die G7-Gegner hätten sich letztlich dafür entschieden, die Möglichkeit zum Protest nahe Schloss Elmau zu nutzen, teilte das Bündnis mit. Bei dem Sternmarsch wollen Aktivisten am Montag auf mehreren Wegen Richtung Schloss ziehen.

Bereits am Sonntag gibt es eine größere Demonstration in Garmisch-Partenkirchen, eine Abschlusskundgebung ist am Nachmittag am Bahnhof geplant. Die Demo ist für 1000 Teilnehmer angemeldet. Nachdem schon am Samstag in München deutlich weniger Demonstranten kamen als erwartet, gehen die Organisatoren auch hier zumindest nicht von mehr Teilnehmern aus.

Insgesamt sind in der Gegend um den Tagungsort etwa zwei Dutzend Veranstaltungen angemeldet. Zu der größte Demonstration am Samstag in München kamen rund 6000 statt der erwarteten gut 20.000 Teilnehmer.

In einem Aktionscamp auf einer Wiese an der Loisach haben bis Samstag rund 100 Aktivisten Quartier bezogen, es wurden aber weitere Menschen aus München erwartet.

Das G7-Treffen findet vom 26. bis 28. Juni zum zweiten Mal auf Schloss Elmau am Fuße des Wettersteingebirges statt. Bereits 2015 hatten sich die G7 in dem alpinen Luxushotel getroffen.