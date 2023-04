Einen Tag nach dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Regionalzug in Oberbayern schwebt der 18 Jahre alte Autofahrer immer noch in Lebensgefahr. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen. Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Eschenlohe (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) und Garmisch-Partenkirchen sei inzwischen wieder aufgehoben, teilte DB Regio auf Twitter mit.