Ein Brand in einer Lagerhalle eines Gemüsehandels im oberbayrischen Oberau hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei seien keine Menschen verletzt worden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte bislang verhindert werden. Eine anliegende Bahnstrecke sowie Teile der B2 bei Oberau wurden in beide Richtungen gesperrt, sagte ein Sprecher. Die Löscharbeiten dauern an. Die Brandursache war zunächst unklar.