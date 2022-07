In Zeiten sprunghaft steigender Gas-Preise erwägt die Stadt Augsburg eine Drosselung der Temperatur in ihrem Krematorium. Eigentlich schreibt das Bundesimmissionsschutzgesetz in Anlagen zur Feuerbestattung eine Mindesttemperatur von 850 Grad vor. Mit einer Sondergenehmigung des stadteigenen Umweltamtes könnte die Temperatur aber eventuell auf 750 Grad abgesenkt werden.