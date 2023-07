Mit einem Beschluss des Landtags für ein geändertes Verfassungsschutzgesetz hat der Freistaat Bayern am Mittwoch kurz vor Ablauf einer Frist die vom Bundesverfassungsgericht aufgelisteten Mängel beseitigt. "Mit der ab 1. August 2023 geltenden neuen Rechtslage setzen wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus seinem Grundsatzurteil vom April 2022 um und gestalten die Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz verfassungskonform aus", teilte das Innenministerium am Mittwoch in München mit.