Warum es in Franken so trocken ist - und am Alpenrand nicht

Geographie Warum es in Franken so trocken ist - und am Alpenrand nicht

Die Reaktion auf Regen erlaubt in Bayern überraschend oft eine recht gute Ortsbestimmung: Je herzlicher er begrüßt wird, desto wahrscheinlicher befindet man sich in Franken. Das Gefälle ist groß. Doch warum ist das so?

Es ist trocken in Franken. In Würzburg, Bamberg, Nürnberg oder Hof weisen die Daten des Deutschen Wetterdienstes in den vergangenen Wochen nur wenige und wenn, dann nur schwache Niederschläge auf. Die Waldbrandgefahr ist in Nordbayern - Stand Mittwoch - gebietsweise hoch. Im Süden des Freistaats ist die Situation eine andere: Schaut man auf die Werte für München, Kempten oder den Hohenpeißenberg zeigen sich auch in den Sommermonaten kräftige Niederschläge.