Im Prozess um den Einsturz eines Traggerüstes für eine neue Autobahnbrücke in Unterfranken hat sich der Bausachverständige gegen Vorwürfe mangelnder Sachkenntnis gewehrt. "Ich weiß, wie solche Brücken gebaut werden", sagte Gutachter Johann Kollegger aus Wien am Mittwoch vor dem Landgericht Schweinfurt. Er kenne die Abläufe bei der Herstellung von Spannbetonbrücken auf einem Traggerüst, sagte der Prüfingenieur für Baustatik.

Die Verteidigerinnen und Verteidiger der vier Angeklagten lehnen den Sachverständigen teils ab, weil er angeblich keine ausreichende Sachkunde über Stahlkonstruktionen habe. Der Gutachter sollte am Mittwoch dem Gericht erläutern, was aus seiner Sicht zum Einsturz des Gerüstes am 15. Juni 2016 führte, bei dem ein Bauarbeiter starb. Zu Beginn seiner Ausführungen sagte er zunächst nichts zur möglichen Unglücksursache.

Rund 1500 Tonnen Beton waren damals gerade für die neue Schraudenbach-Talbrücke auf der Autobahn 7 bei Werneck eingefüllt, als das Traggerüst nachgab. 13 Bauarbeiter stürzten etwa 22 Meter in die Tiefe. Insgesamt gab es 14 Verletzte und einen Toten.

Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 49 und 65 Jahre alten Ingenieuren sowie einem Statiker (51) fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung in 14 Fällen vor. Ein weiterer Ingenieur (59) steht wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen und fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen vor Gericht.

Nach Darstellung eines Verteidigers wurde das Traggerüst abweichend von den Ausführungszeichnungen aufgebaut, nötige Schrauben und Verbindungen fehlten.